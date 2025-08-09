Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü
Giriş Tarihi: 9.8.2025 18:11

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Filistin Devletini tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğunu, Batı'da İsrail'e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye'nin Filistin'in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

