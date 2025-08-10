Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 10 Ağustos 2014 ülkemiz için bir dönüm noktası oldu
Giriş Tarihi: 10.8.2025 12:36 Son Güncelleme: 10.8.2025 12:51

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 10 Ağustos 2014 ülkemiz için bir dönüm noktası oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası. 10 Ağustos 2014’te milletimiz Türkiye Yüzyılı’na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 10 Ağustos 2014 ülkemiz için bir dönüm noktası oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 10 Ağustos nedeniyle sosyal medya platformu X'ten bir mesaj yayınladı

BAŞKAN ERDOĞAN MİLLETİN İRADESİ İLE SEÇİLEN İLK CUMHURBAŞKANI OLDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı şöyle:

10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası. 10 Ağustos 2014'te milletimiz Türkiye Yüzyılı'na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 10 Ağustos 2014 ülkemiz için bir dönüm noktası oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz