Çeşme’deki su sıkıntısı tarih oldu

İzmir'in dünyaca ünlü tatil merkezlerinden Çeşme ve çevresindeki su krizi devlet tarafından çözüme kavuşturuldu. İZSU'nun geçen 25 Temmuz'dan itibaren geceleri 7 saat, 31 Temmuz'dan bu yana ise 10 saat su kesintisi uyguladığı ilçe ve çevresine su verilebilmesi için Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider tarafından açıldı.DSİ tarafından 1.7 milyar lira yatırımla hayata geçirilen projeyle dünden itibaren 3.7 milyon metreküp arıtılmış su Çeşme'ye ulaşmaya başladı. Böylece Çeşme ve çevresinin su sorunu da çözüldü.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da "Bu proje ile bugünden itibaren yılda 3.7 milyon metreküp arıtılmış su artık Çeşme'ye ulaşacak. Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak. İzmir'e ve Çeşme'ye hayırlı olsun. İzmir'de yılda 68 milyon metreküp, yani İzmir'in 100 günlük ihtiyacı kadar su, maalesef vatandaşa ulaşamadan şebekede kayboluyor. Barajların kurak dönemlerde değerlendirilmesi gerekirken, yıl boyu kullanılması ve işletme programına uyulmaması, su sorununu daha da büyütüyor. Unutmayalım, her damla geleceğimizdir! Tüm belediyelerimizi, kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek için gerekli yatırımları yapmaya, su kaynaklarını doğru kullanarak işletme programlarına uymaya davet ediyorum. Suyumuzu korumak artık bir tercih değil, gelecek nesillerimiz için bir zorunluluktur" açıklaması yaptı.AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çeşme'de 10 saate kadar uzayan su kesintilerine çözüm olarak gösterilen Karareis Barajı'nda inceleme yaptı.İzmir'de, 12 merkez ilçede devam eden su kesintisi ise bidon satışlarını patlattı. Saat 23.00'ten sabah 05.00'e kadar süren kesintilerinden etkilenmek istemeyen vatandaşlar, gece kullanmak için bidonlara su dolduruyor. Bu nedenle evsel boyuttaki plastik bidonlara talep arttı. Gıda Çarşısı'nda plastik ürün toptancısı Ramazan Boğa, "Vatandaşımız daha çok musluklu bidon alıp suyu stoklayıp rahat kullanmayı planlıyor. Bidon satışında yüzde 100'ün üzerinde artış var. Su kesintisinin saatleri ve fazlalığının bunu daha da artıracağını düşünüyoruz" dedi. Adem İhtiyar da 20 litreden başlayarak 220 litre kapasiteli olanlara kadar bidon satıyoruz. Satışlarımız ikiye katlandı. Vatandaşlar genellikle 20 ve 30 litrelik musluklu bidon tercih ediyor" dedi. Bidon almaya gelen Esma Usluer ise "Su kesintilerinde önlem almak için bidon aldık. Bu yaz sıcağında maalesef kuraklık kendisini gösteriyor. Toplum olarak bilinçli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusu 2 gündür onarım bekliyor. Binlerce litre su sokağa taşarken, vatandaş su israfı nedeniyle belediyeye tepkisini dile getirdi. Cennetçeşme Mahallesi 3954 Sokak'ta meydana gelen patlamayı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'ne bildirdiğini söyleyen mahalle sakinleri su borusunun üzerine tuğla koyarak suyun boşa akmasını önlemeye çalıştı.