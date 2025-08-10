Çevre katliamına 7.4 milyon lira ceza

CHP'liAnkara Büyükşehir Belediyesi'nin çevre katliamına bir yenisi eklendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) belirlediği esaslara göre rehabilite edilerek kapatılması gereken Etimesgut Yapracık Mahallesi'ndeki maden sahası, belediye tarafından kamyon kamyon hafriyat, yıkıntı atığı ve tehlikesiz atıklarla usulsüz şekilde dolduruldu. Dolgu zeminden yaklaşık 15 metre yüksekliğe kadar ulaştı ve doğal yapıyı ciddi şekilde bozdu. Bakanlık ekipleri ihbarlar üzerine yaptığı denetimde kamyonlarla atıkların boşaltılmasını kayıt altına aldı. Bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Çevre Kanunu'nun üst sınırından 7 milyon 479 bin liralık idari ceza kesildi. Ayrıca, alanın mevzuata uygun hale getirilmesi için ilgili kurumlara bilgilendirme yapıldı. Bakanlık, bu usulsüz dolgunun kanuna aykırı olduğunu ve çevreye büyük zarar verdiğini vurguladı. Belediye yönetiminin çevre duyarsızlığı kamuoyunda tepki çekti.