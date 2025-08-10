CHP’li Canbolat şaibeli kurultay hakkında savcılığa ifade verdi: “Hırsızı savunacak halimiz yok"





Victor Hugo'dan bir alıntı paylaşan Canpolat, "Ağaç gibi olun; yapraklarınızı değiştirin ama asla köklerinizi değil. Fikirleriniz değişebilir ama değer ve ilkeleriniz asla." sözleriyle kendisine tepki gösteren CHP'lilere gönderme yaptı.