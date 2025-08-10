CHP’li Canbolat şaibeli kurultay hakkında savcılığa ifade verdi: “Hırsızı savunacak halimiz yok"

CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin bir gelişme daha yaşandı. CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canbolat, soruşturma kapsamında 'mağdur' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.
BABAMIZIN OĞLU OLSA SAVUNMAYIZ
Herkese eşit muamelede bulunulması gerektiğini belirten Canpolat, "Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok. Babamızın oğlu olsa bile savunamayız. Ülkenin arınması gerekiyor." dedi.
DESTEKÇİLERİM BİR ANDA TAVIR DEĞİŞTİRDİ
Kongre sürecinde yakın çevresinden ani tavır değişiklikleri gördüğünü belirten Canpolat, "Beni destekleyen insanlar bir anda tavır değiştirdi. Belediyeye talimatla alınan işçiler, tayin ve terfiler üzerinden aldığım duyumlar beni teyit etti." dedi.
CHP'LİLERDEN TEPKİ YAĞDI
Canpolat'ın ifadesinde söyledikleri, parti içinde 'değişimci' olarak anılan CHP'lilerin tepkisini çekti. Sosyal medyadan Canbolat'a tepki gösteren CHP üyeleri, Canpolat'ı "Suç uydurup CHP'yi iktidara ispiyonlamak" ile suçladı.
CHP'li isimler Canpolat'ın partiden ihraç edilmesi gerektiğini de savundu. Canbolat ise gelen tepkilerden sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.