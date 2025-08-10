Haberler Gündem Haberleri CHP’li Canbolat şaibeli kurultay hakkında savcılığa ifade verdi: “Hırsızı savunacak halimiz yok"
CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, şaibeli kurultay soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına mağdur sıfatıyla ifade verdi. Kendisini destekleyen partililerin kurultay sürecinde bir anda kendisine karşı tavır aldığını söyleyen Canbolat, “Hırsızı savunacak halimiz yok. Babamızın oğlu olsa bile savunamayız.” dedi. CHP’liler sosyal medyadan Canbolat’a tepki yağdırıp partiden ihraç edilmesi çağrıları yaptı. Canbolat ise tepkilere, Victor Hugo’nun “Ağaç gibi olun; yapraklarınızı değiştirin ama asla köklerinizi değil. Fikirleriniz değişebilir ama değer ve ilkeleriniz asla.” sözleriyle yanıt verdi.

CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin bir gelişme daha yaşandı. CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canbolat, soruşturma kapsamında 'mağdur' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.

BABAMIZIN OĞLU OLSA SAVUNMAYIZ

Herkese eşit muamelede bulunulması gerektiğini belirten Canpolat, "Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok. Babamızın oğlu olsa bile savunamayız. Ülkenin arınması gerekiyor." dedi.

USULSÜZLÜĞÜ NET BİR ŞEKİLDE GÖRDÜM

Yaşanan hareketlilikten usulsüzlükleri net biçimde gördüğünü söyleyen Canbolat, "Bir günde her şey değişti. Devletin gücü, seçim dönemi kimin işe alındığını, kimlerin yakınlarının kadrolara doldurulduğunu ortaya çıkarmaya yeter." ifadelerini kullandı.

DESTEKÇİLERİM BİR ANDA TAVIR DEĞİŞTİRDİ

Kongre sürecinde yakın çevresinden ani tavır değişiklikleri gördüğünü belirten Canpolat, "Beni destekleyen insanlar bir anda tavır değiştirdi. Belediyeye talimatla alınan işçiler, tayin ve terfiler üzerinden aldığım duyumlar beni teyit etti." dedi.

CHP'LİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Canpolat'ın ifadesinde söyledikleri, parti içinde 'değişimci' olarak anılan CHP'lilerin tepkisini çekti. Sosyal medyadan Canbolat'a tepki gösteren CHP üyeleri, Canpolat'ı "Suç uydurup CHP'yi iktidara ispiyonlamak" ile suçladı.



CHP'li isimler Canpolat'ın partiden ihraç edilmesi gerektiğini de savundu. Canbolat ise gelen tepkilerden sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Victor Hugo'dan bir alıntı paylaşan Canpolat, "Ağaç gibi olun; yapraklarınızı değiştirin ama asla köklerinizi değil. Fikirleriniz değişebilir ama değer ve ilkeleriniz asla." sözleriyle kendisine tepki gösteren CHP'lilere gönderme yaptı.

