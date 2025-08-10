Tarihi süreçte devletimizin yanındayız

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında komisyon çalışmalarını sürdürürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine yazdığı mektupta, kahramanlarımızın aziz hatırasının incitilmesinin söz konusu dahi olmadığının vurgulanması, terör prangasının sökülüp atılmasından rahatsız olanların manipülasyonlarını boşa çıkardı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı terör gazisi Lokman Aylar, "Şehit aileleri ve gaziler olarak sürecin her aşamasında devletimizin yanındayız" dedi. Ardahan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Akçam ile Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir de "Terörsüz Türkiye" sürecine tam destek verdiklerini söyledi.