Türkiye Gazze için ayakta

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara dikkat çekmek için"Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Filistin'e Destek Platformu bünyesindeki 15 STK ve vatandaşlar katıldı. Beyazıt Meydanında toplanan ve akşam namazını Beyazıt Camii'nde kılan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, dillerinde ise tekbirler ve dualarla yürüyüşe geçti. Ellerindeki fenerler ve cep telefonu ışıklarıyla geceyi aydınlatan vatandaşlar, katil İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla Beyazıt Meydanından Ayasofya Camii'ne yürüdü.Sivil toplum kuruluşu yöneticileri başta olmak üzere yürüyüşe katılan yüz binlerce vatandaş, "Katil İsrail, Filistin'den defol", ''Gazzeli çocuklar bizi bekliyor'', "Ya Allah bismillah Allahu Ekber" sloganları attı. Vatandaşlar, sloganlarla ve ellerindeki "Siyonist katiller hesap verecek", "İsrail Gazze'yi aç bırakıyor", "Anne olmak bir insan hakkıdır. Peki Filistinli annelerin hakkı nerede?" yazılı pankart ve dövizlerle Sultanahmet Meydanı'na ulaştı.Beyazıt-Ayasofya arasındaki cadde, Filistin bayrakları ve telefon fenerleriyle renklenip aydınlandı. Filistin'e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney, yaptığı açılış konuşmasına Filistinli direniş örgütü Hamas'a ve şehit liderleri İsmail Heniyye ile Yahya Sinvar'a selam göndererek başladı. Güney, "Bu yürüyüş Gazze'ye umut, Tel Aviv'deki kepazelere korku olsun. Bu yürüyüş ile 9 Ağustos 2025 bir milad olsun" dedi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Filistinli küçük kız, Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i Aksa şiirini okudu.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, programın kapanış duasını yaptı. Erbaş, "Ya Rabbi! Mazlum Gazzeli kardeşlerimizin zafere ulaşmasını nasip eyle. Vicdanlı insanlar Gazze'nin sesi olmak için mücadele ediyorlar. Hidayetinle, rahmetinle onlara muamele eyle. Dünyada Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin torunları kol geziyor. Onların mazlumlar için kurdukları tuzakları kendi başlarına geçir. Gazze'ye duyarsız olan gafil Müslümanlar için dua ediyoruz, onları uyandır ya Rabbi." sözleriyle duasını sonlandırdı. Etkinlik alanındaki vatandaşlar, "Amin" sesleriyle meydanı inletti. Duanın ardından yatsı ezanıyla birlikte program sonlandı.Yüz binlerce vatandaş, Gazzelilerin sesi olmak için ellerinde bayraklar ve fenerler, dillerinde tekbir ve dualarla yürüyüş gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla son bulan programa, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.