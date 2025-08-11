11 yıldır vesayetçilerin değil milletin dediği oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 yıl önce doğrudan halkın oylarıyla ilk seçilen Cumhurbaşkanı olması vesilesiyle AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir mesaj yayınladı. Mesajlarda, millet iradesinin önemine dikkat çekildi.Ala, mesajında şu ifadelere yer verdi:Millet iradesinin devlet yönetimine doğrudan yansıması, Türkiye demokrasi tarihinde bir dönüm noktası oldu. Bundan tam 11 yıl önce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin sandıkta verdiği oylarla, doğrudan halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Bu büyük değişim, vesayetin gölgesini ve ağır baskısını ortadan kaldıran, halkın iradesini devlet idaresine hakim kılan bir devrimdi. AK Parti'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu reform, milli egemenliği güçlendirdi, demokratik temsili derinleştirdi ve siyasetin merkezine yalnızca milletin onayını yerleştirdi.Artık Türkiye'yi milletin rızası olmadan yönetme devri kapanmıştır. Karar, yetki ve sorumluluk, doğrudan halkın iradesiyle şekillenmektedir. İrade, idareye hâkim olmuştur. Bu köklü dönüşüm hem bugünün hem de yarınların teminatıdır. Çünkü milli irade, en sağlam dayanak noktasıdır. O gün atılan adım, bugün Türkiye'nin daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde yoluna devam etmesini sağlamıştır. Milletin iradesi devletin zirvesindedir ve milletin sesi idarenin pusulasıdır. Artık, siyasi tarihimizde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan krizler bir daha geri gelmemek üzere sona ermiştir.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te yayınladığı mesajda, "10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası. 10 Ağustos 2014'te milletimiz Türkiye Yüzyılı'na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.