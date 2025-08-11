Gazze için çocukları omuzlarında yürüyüşe katıldılar

Önceki gün İstanbul'da yapılan Gazze'ye destek yürüyüşüne on binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde döviz ve pankartlar, kucağında evlatlarıyla Ayasofya'ya yürüyen vatandaşlar, bir yanda İsrail bombaları, diğer yanda açlık silahıyla vurulan Gazzeli çocuklar için ellerini semaya açtı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar SABAH'a konuştu:2 yaşındaki kızıyla alana gelen Ahmet Parlak, "Yarınlarımızı siyonist düşüncelerden korumak ve gelecek nesillerimize bu bilinci kazandırmak için buradayız. Filistin'in hep yanında olacağız. Bizim asli vazifemiz" dedi.Kucağında 1.5 yaşındaki çocuğuyla gelen Hüseyin Balık ise "Benim eşim de Gazzeli. Bir nebze olsun katkımız olsun diye geldik. İnşallah Gazzeli çocukları güzel günler bekliyor. Allah razı olsun" dedi.Üniversite öğrencisi Bakr Alghazi, "Yemenliyim. Burada üniversite okuyorum. Çok heyecanlı ve coşkuluyum. İnşallah yakında Gazze özgürleşecek. Buna inancımız tam" ifadelerini kullandı.İstanbul'da önceki gün binlerce kişinin katıldığı Filistin için "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü dünya basınına da yansıdı. Ajanslar, devasa kalabalığın fotoğraflarına sayfalarından paylaştı. Dev protesto, sosyal medya kullanıcıları tarafından da paylaşıldı.