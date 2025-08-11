Başkan Erdoğan: Terörden ilanihaye kurtulmak için fırsat penceresi aralandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

AHaber CANLI YAYIN

Dün akşam saatlerinde Balıkesir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, vefat eden vatandaşımıza Allahtan rahmet, hastanede yatanlara acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanımızı, Sağlık Bakanımızı ilçemize yönlendirdik. Kabinemizin tüm üyelerini teyakkuza geçirdik, bize de anbean takip ettik, arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, hasar tespit çalışmaları sürüyor, bakan arkadaşlarımız kendi alanları ile ilgili bilgileri şeffaf bire şekilde paylaştılar.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

İktidarı, muhalefeti, yerel yönetimleri ve elbette şehir sakinleriyle beraber el ele verip bu mücadeleyi seferberlik ruhuyla yürütmemiz şart.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI:

Terörsüz Türkiye hedefimize mutlaka ulaşarak, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz. İlk 2 toplantıda kararların oy birliğiyle alınması ümit verici, bu yaklaşımın sürdürülmesini diliyoruz