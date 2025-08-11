SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü, görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındıGörüşmede, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti.Ayrıca Başknı Erdoğan, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu, şimdi atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.Başkan Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini söyledi.