SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Giriş Tarihi: 11.8.2025 16:11 Son Güncelleme: 11.8.2025 16:13

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü, görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü, görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı

Görüşmede, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti.

Ayrıca Başknı Erdoğan, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu, şimdi atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini söyledi.
