SON DAKİKA | CHP’de koltuk savaşı başlıyor! Partili kaynaklar: ‘Herkesin gözü şaibeli kurultay davasında’





Şu an hiçbir heyecan göremiyorum. Çünkü herkes gözünü şaibeli kurultay davasına çevirmiş durumda. Çoğu partili davadan iptal kararı çıkacağını düşünüyor. Bu durum da kongreler sürecine elbette olumsuz yansıyor" değerlendirmesini yaptı.