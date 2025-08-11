Terörsüz Türkiye için üçüncü toplantı yarın

TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üçüncü toplantısını yarın saat 14.00'te gerçekleştirecek. Komisyonun 5.5 saat süren ikinci toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın birer sunum yapmış, soruları yanıtlamıştı. Meclis Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede de "TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, kapalı toplantının usul ve esaslarını komisyona aktarmış, kapalı toplantının tutanaklarının gizli olması konusunda Anayasa ve İçtüzük'ün ilgili hükümlerini ve genel uygulamayı hatırlatmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.