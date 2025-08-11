Terörsüz Türkiye’de hedef yıl sonu

Bir TV kanalına konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Bahçeli, silahları gömmeyip, yakmanın da anlamlı bir tavır olduğunu dile getirdi. Bahçeli, silahı gömmenin sonra çıkarılıp tekrar kullanılabileceği manasına gelebileceğini ancak yakmanın 'bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz' anlamı taşıdığını belirtti.TBMM'de çalışmalara başlayan komisyona da büyük önem verdiklerini söyleyen Bahçeli, Türk milletinin her bir ferdinin ayrılmaz bir bütün olduğunu, barış ikliminin artık vücut bulacak olması hedefiyle MHP olarak samimiyetle çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.