Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunu kaybetmesinin 8'inci yıl dönümünde oğlunun mezarı başında duygularını SABAHA anlattı.Yüreğindeki yangının hiç dinmediğini ifade eden Anne Ayşe Bülbül, "Eren'im akşama kadar çalışıp, eve ekmek getirirdi. Hayatının baharındayken, bölücü terör örgütü tarafından şehit edildi. Onu mezara koyduğum gün gözümün önünden hiç gitmiyor. Koskoca 8 yıl geçti, yüreğim ilk günkü gibi yanıyor. Eren'imi ve tüm şehitlerimizi unutmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.Ağabeyi Arif Bülbül ise, "Eren ve Başçavuş Ferhat Gedik komutanım hainlerin kurşunuyla şehit oldu. Ölümünün ardından 8 yıl geçti. Onu çok özledim." dedi.