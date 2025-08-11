Zaferler ayı Ağustos

Türk tarihinin altın sayfalarının yazıldığı ağustos ayında, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ve Anadolu topraklarının korunmasını sağlayan Büyük Taarruz'a kadar birçok zafere imza atıldı. Türk milleti için kritik önem taşıyan bir çok önemli savaş ağustos ayı içerisinde gerçekleşti ve zaferle sonuçlandı. Ridaniye, Otlukbeli ve Mohaç zaferi, Kıbrıs'ın Fethi, Sakarya Meydan Muharebesi ve Anafartalar muharabesi tarihe altın harflerle bu ayda yazıldı. Tarihler 26 Ağustos 1071'i gösterdiğinde, Anadolu'nun kapıları Türk milletine ardına kadar açıldı. Selçuklu Sultanı Alparslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen savaş Türk milletinin kesin zaferiyle sonuçlandı. 1521 yılının ağustos ayında, Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Türk ordusu Orta Avrupa'nın bel kemiği olan Belgrad'ı almayı başardı.29 Ağustos 1526'da Mohaç mücadelesinde, 2 saat içinde Macar ordusu yok edildi. Kıbrıs, Osmanlılar için coğrafi konumu itibarıyla önem arz ediyordu. Bunun üzerine 1 Ağustos 1571 tarihinde fethedildi. Çanakkale Savaşı'nda 10 Ağustos'ta Anafartalar muharesi zaferle sonuçlandı.Türk ordusunun Yunan ordusu ile Sakarya boylarında yaptığı meydan savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi de yine 23 Ağustos'ta başladı. 30 Ağustos'a kadar çembere alınan düşman kuvvetleri, Dumlupınar'da aldığı darbe sonucu kaçmaya başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'ne giden yolda büyük bir destan yazılan Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin tarihte dönüm noktası olan bu zaferi büyük fedakârlıklarla kazandığını vurgulayarak milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan Anafartalar Zaferi'nin hatırasının yaşatılmasının önemine dikkat çekti.