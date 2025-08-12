BM’ye 80’inci yıl mesajı: İnsanlığın umudu olalım

BirleşmişMilletler'in kuruluşunun 80'inci yıldönümü etkinliğine bir video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in görevini devam ettirebilmesi için önemli reformların atılması gerektiğinin altını çizerek, "Birleşmiş Milletler'i, uluslararası barışı, refahı, karşılıklı güven ve dayanışmayı yeniden tesis edebilecek şekilde güçlendirerek geleceğe taşıyacak adımları atmalıyız" dedi. Üye ülkelere de çağrıda bulunan Erdoğan, "Üye ülkeleri Birleşmiş Milletler4i insanlığın umudu haline getirecek adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.