Cevdet Yılmaz: "Terörsüz Türkiye vizyonu sadece Cumhur İttifakı’nın değil milletimizin ortak hedefidir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında bir dizi ziyaret için Konya'ya geldi. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, partililerle bir araya geldikten sonra açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin bize emanet ettiği her günü Türkiye'yi büyütmek ve geleceğe taşımak için değerlendiriyoruz. Sağlıktan eğitime adaletten güvenliğe tarımdan sanayiye turizmden savunmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede kapsamlı bir kalkınma hamlesini yürütüyoruz. Otoyollar, havalimanları, hastaneler ve konut projeleri bu kalkınma yolculuğumuzun simge eserleri olarak vatanımızın dört bir yanında yükseliyor. Türkiye savunma, güvenlik ve dış politika başta olmak üzere pek çok alanda son yüzyılın en parlak dönemini yaşıyor. Devletimizin tüm kurumları tam bir uyum içerisinde milletimize hizmet görevini en iyi şekilde yerine getirme çabası içerisinde. Güçlü bir irade ve kararlılıkla ülkemizi hedeflerine doğru emin adımlarla ilerletiyoruz" dedi.

İÇ CEPHEMİZİ GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR

Zor bir dönemden geçtiklerin belirten Cevdet Yılmaz, "Dünyada ekonomik anlamda siyasi anlamda belirsizliklerin son derece yükseldiği bir dönemdeyiz. Bölgemizde jeopolitik risklerin arttığı, çatışmaların yükseldiği bir dönemdeyiz. Afetler özellikle depremler nedeniyle oluşan yaralarımızı sardığımız bir dönemdeyiz. Bütün bunlara rağmen Türkiye ekonomisiyle, sosyal politikalarıyla güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek için gayret gösterirken ülkemizin huzurunu zedeleyen milli birlik ve beraberliğimiz hedef alan art niyetli çevrelere, istismar zemini oluşturan her meseleyle de karalılıkla mücadele ediyoruz. Emperyal bir takım güçlerin Orta Doğuda bölgemizde neler yapmaya çalıştığını artık herkes çok daha açık bir şekilde görüyor. Gazze, Filistin başta olmak üzere yaşananları hep birlikte görüyoruz. Suriye'den Irak'a Kafkaslardan Kuzey Afrika'ya ya birçok bölgede istikrarsızlık oluşturmayı çalışanları bizleri bölüp parçalamaya çalışanları hep birlikte görüyoruz. Bu tuzaklara düşmememiz bu yapılan tuzakları, oynanan oyunları boşa çıkarmamız için birlik ve beraberliğimizi çok daha yüksek bir düzeye çıkarmamız iç cephemizi güçlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Terörsüz Türkiye vizyonu ile ilgili de konuşan Yılmaz, "Terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonu bu anlamda hayati bir önem taşıyor. Sadece Türkiye'nin, milletimizin huzuru için değil tüm bölgemizin huzuru için çok kıymetli bir inisiyatif. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu konuda gayret eden tüm kesimlere şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vizyon Türkiye Yüzyılı vizyonu, terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonu, kardeşliğin ve huzurun yüzyılı vizyonu sadece Cumhur İttifakı'nın değil milletimizin ortak hedefidir. 86 milyon vatandaşımızın ortak özlemi beklentisi ve hayalidir. Bugün bu büyük idealin adım adım gerçeğe dönüştüğüne hep birlikte şahit oluyoruz. Allah'ın izniyle yürüdüğümüz bu istikamet bizleri demokrasimizle ekonomisiyle çok daha güçlü bir Türkiye'ye taşıyacak. Terörden kurtulmuş bir Türkiye aynı zamanda prangalarından yüklerinden kurtulmuş bir Türkiye'dir. Teröre doğrudan veya dolaylı olarak harcanan kaynaklar bu ülkenin teknolojisine alt yapısına insan kaynağına harcandığında çok daha güçlü bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yolun sonunda refah var huzur var ve kardeşlik var" ifadelerini kullandı.