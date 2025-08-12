Emine Erdoğan’dan anlamlı paylaşım: Anıt ağaçlarımız sabrı bereketi, direnci simgeliyor

Emine Erdoğan, Mersin Mut'ta 1316 yıllık zeytin ağacının videosunu paylaşarak ağaçların korunması çağrısında bulundu. Sosyal medya mesajında "Mersin'in Mut ilçesinde yer alan, 1316 yıllık ulu zeytin ağacı kökleriyle geçmişe, dallarıyla geleceğe uzanıyor. Asırlara meydan okuyan anıt ağaçlarımız, doğanın sabrını, bereketini ve direncini simgeliyor. Sadece anıt ağaçlar değil, her ağaç, iklimin dengesinde, hayatın devamında vazgeçilmez bir değerimiz. Doğaya gösterdiğimiz özen, aslında kendimize bıraktığımız mirastır. Ağaçlarımızı birlikte koruyalım" ifadeleri yer aldı.