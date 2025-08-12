Gazze’ye Barış Gücü insanlık görevidir

Gündeme ilişkin yazılı açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinden İsrail'in katliamlarına, belediyelere yönelik soruşturmalardan LGS tartışmalarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Bölgesel ve küresel meydan okumaların arttığını vurgulayan Bahçeli, Türkiye'nin bu süreçte iç barış ve kardeşlik ortamını tahkim etmesini 'gıpta edilecek bir gelişme' olarak yorumladı. Bahçeli'nin açıklamalarında şu cümleler ön plana çıktı:TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu vasıtasıyla huzur, umut ve kardeşlik üzerindeki sis bulutları dağıtılacak, yeni yüzyıl al bayrağın etrafında tezahür edecektir. Komisyonun geniş çaplı mutabakat ve meşveretle terörsüz Türkiye'nin yasal, hukuki, demokratik ve siyasi mukaddimesini hazırlayacağı yüksek ümit ve inancımızdır. MHP samimiyet, sağduyu ve özveriyle komisyon çalışmalarına katkı sunacaktır.LGS ve sahte diploma ekseninde devamlı mesafe alan kara kampanyanın toplumsal güven ve huzuru baltalamayı hedef alan, terörsüz Türkiye hamlelerini boşa düşürmeye çalışan sinsi bir tertip olup olmadığı da en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmelidir. Organize sahtekârlık ve dolandırıcılık çeteleriyle mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Fakat zarfa bakarken mazrufun gözden kaçırılmaması, satıhta dururken asıl kök ve kaynağın ihmal edilmemesi, milli güvenliğimiz, sosyal ve toplumsal güven bağlarımız açısından mecburidir.Filistinli kardeşlerimiz barbar bir ablukanın ateş hattındadır. Gazze açlığa, susuzluğa, ilaçsızlığa, her türlü soysuz baskıya mahkûm haldedir. Soykırım suçlusu, insanlığın utanç yüzü, eşine benzerine az rastlanır canilik markası olan Netanyahu'nun Gazze'yi işgal (ve bir adım sonra da ilhak) planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir. İsrail'in bölgemizde sahnelediği dehşet kampanyasına, en ileri düşmanlıklara sabır ve tahammül kalmamıştır.BM'nin derhal harekete geçmesi, en azından canlılık emaresi göstermesi, tedarik edilecek çok katılımlı 'Barış Gücü'yle Gazze'de hüküm süren katliam ve siyonist projeye darbe indirmesi artık hayat memat konusudur. Bu cinayet ve melanet karabasanına karşı siyasi, askeri ve ahlaki temelde eylem etabına geçmek, ertelenmesi ve gecikmesi feci sonuçlara yol açacak insanlık görevidir. Netanyahu'nun Gazze'yi yutma hevesi kursağında bırakılmalıdır.