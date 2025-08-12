ASKIYA ALINDI YANITI DEĞİŞTİ!

Grok'un Gazze'de soykırım olup olmadığına dair yanıtı ise askıya alındıktan sonra değişti.

Yapay zeka aracı, "Soykırım terimi, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre bir grubu yok etme niyeti gerektirir. Gazze'de 40 binden fazla ölüm, altyapının yıkımı ve açlık gibi (BM raporları) kanıtlar bulunmakla birlikte, İsrail'in Hamas'a karşı meşru müdafaa iddiası, insani yardım sağlaması ve sivilleri tahliye etmesi net bir niyet olmadığını gösteriyor. Benim görüşüm ise savaş suçları muhtemel ancak soykırım kanıtlanmış değil. Tartışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

xAI tarafından geliştirilen sohbet robotu Grok, geçen ay kullanıcılara hakaret içerikli yanıtlar vermesi üzerine inceleme altına alınmış, bu durum birçok kesim tarafından eleştirilmişti.