Kentsel dönüşüm için seferberlik ruhu şart

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı 1 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan, toplantı sonrası başta Balıkesir Sındırgı depremi olmak üzere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu:Balıkesir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, hastanede yatanlara acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanı'mızı, Sağlık Bakanı'mızı ilçemize yönlendirdik. Kabinemizin tüm üyelerini teyakkuza geçirdik, biz de anbean takip ettik, arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bakan arkadaşlarımız kendi alanları ile ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde paylaştılar. Her deprem ve sarsıntı ile depreme hazırlık konusunun önemini hatırlıyoruz. Hükümetimizin kentsel dönüşüm başta olmak üzere yapı stokunun yenilenmesi konusunda gayretleri bilinmektedir. Ancak bu merkezi idarenin tek başına altından kalkacağı bir yük değildir. İktidarı, muhalefeti, yerel yönetimleri ve şehir sakinleri ile beraber el ele verip bu mücadeleyi seferberlik ruhuyla yürütmemiz şart. Bir mutabakat oluşmalı, herkes elini taşın altına koymaktan kaçmamalıdır.Cumhurbaşkanı olarak milletimize hizmette 11 yılımızı alnımızın akıyla tamamladık. Hem halkımızın hem de hakkın huzuruna gönül rahatlığı ile çıkmanın huzuru içindeyiz. Milletimizin güvenine ve hayır duasına mazhar olmak için içeride ve dışarıda çok katmanlı bir mücadele içindeyiz. Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamayacaktır. Ülkemizin çeşitli ayak oyunlarıyla denklemlere iletilmesine izin vermeyeceğiz.Turizmde bu yılın ilk 6 ayında 25.8 milyar dolarla tüm zamanların gelir rekoru kırıldı. Enflasyon 14 aydır aralıksız düşüyor. Temmuz ayında hem yıllık enflasyon hem de gıda enflasyonu 44 ayın en düşük seviyesini gördü. Ancak halen arzu ettiğimiz seviyede değil. Sanayi üretimimiz de iyi gidiyor. Artık daha fazla işletme KOBİ desteklerinden yararlanabilecek.(CHP'ye tepki) Son haftalarda yaşanan tartışmalar, Türkiye'nin halen en büyük sorununun, siyasi rekabeti yıkım siyasetine çeviren, hükümeti yıpratmak için devletin kurumlarını itibarsız hale getirmeyi meşru gören çarpık muhalefet anlayışı olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. LGS sonuçları üzerinden imam hatiplere yönelik linç kampanyası yürüttüler. Manavgat'taki rüşvet skandalını aklamak için emniyet ve yargı mensuplarına "kumpas iftirası" attılar. Şimdi aynı koro, sahte diploma soruşturma dosyasının başına üşüşmüş halde. Oysa ortada açık bir gerçek var. O da soruşturma konusu suçu bundan bir sene önce tespit eden de şikâyet eden de yargıya intikal ettirip şüphelilerin yakalanmasını sağlayan da devletimizin ilgili kurumlarıdır. Ellerine almışlar bir iftira fırçası, önlerine gelene kara çalıyorlar. Bu yıpratma savaşında hedef yalnızca hükümetimiz değil, aynı zamanda gençlerimiz, aynı zamanda devletimizdir. Şunu herkesin, özellikle de bağıran, çağıran ve tetikçileri vasıtasıyla devlet kurumlarına saldıran hadsizlerin bilmesini istiyorum. Ne yaparsanız yapın, Türkiye'nin rüşvetçilerle, suç örgütleriyle, milletin malına çöken siyasi tefecilerle mücadelesini sulandıramazsınız. Kendinizi ve suç ortaklarınızı temize çıkarmak için gençlerimizi, masum çocuklarımızı kullanmaktan artık vazgeçin. Biraz dürüst, biraz ilkeli olun. Ekmeğini yediğiniz devletinize karşı asgari seviyede de olsa mesuliyet duygusuyla hareket edin. Her kim milletin hakkına giriyor, malına mülküne el uzatıyorsa, yakasına yapışmaya devam edeceğiz.Gazze'yi asla yalnız bırakmayız. Gazze'deki vahşeti durdurmak için her şeyi yapıyoruz. Terör devleti İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik vahşeti, barbarlığı, kıyımı, işkencesi, zulmü karşısında en net tepkiyi veren ülke Türkiye'dir. Sivil toplum kuruluşlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz başta olmak üzere milletimiz de Gazze halkını asla yalnız bırakmıyor. Buna 50 bin genç arkadaşımızın katıldığı Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulları finali programında bizzat şahit olduk. Hem TÜGVA'daki genç arkadaşlarıma hem de cumartesi günü temiz yürekleriyle Gazzeli Müslümanlar için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyen on binlerce kardeşime buradan şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Gazze'nin huzura, barışa, özgürlüğüne kavuştuğu o güzel günleri görmeyi bizlere nasip eylesin diyorum. Gazze'ye umut ışığı olabilmek için tüm diplomatik çabaları seferber etmiş durumdayız. Gazze'ye yardım ulaştırmak için gerekeni yapıyoruz. Netanyahu ve katliam şebekesinin siyasi ömürlerini uzatmak uğruna bölgemizi daha büyük felaketlere sürüklemelerine izin vermeyeceğiz.Terörsüz Türkiye hedefimize muhakkak ulaşacağız. Geçen hafta anlamlı bir adım daha atıldı. Terörden ilanihaye kurtulmak için fırsat penceresi aralandı. Milli Dayanışma, Kardeşlik Komisyonu son derece kıymetliydi. Komisyonun ilk 2 toplantısında kararların oybirliğiyle alınması Terörsüz Türkiye için umut vericiydi. 86 milyonun bekasını, güvenliğini ilgilendiren meselenin çözümünde herkesin desteğini önemsiyoruz. Hep birlikte akan kanı durduralım, gözyaşını dindirelim istiyoruz. TBMM'deki komisyonun çalışmalarına her türlü desteği veriyoruz. Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'in şehadetlerinin 8. yıldönümü. Vatan ve bayrak için toprağa düşen bu iki kahramanın ruhları şad olsun. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşarak kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz.Başkan Erdoğan, kabine toplantısına başkanlık etmek için Ankara'ya hareketinden önce, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Senegal Başbakanı Sonko ile görüştü.Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ermenistan tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Erdoğan Paşinyan'ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti. Erdoğan, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunun, şimdi atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi. ANKARA