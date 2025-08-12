Milletin partisi 24 yaşında

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39'uncu partisi olarak kurulan AK Parti, Türkiye siyasetinde 24 yılı 14 Ağustos'ta geride bırakacak. AK Parti, 24'üncü kuruluş yıldönümünü büyük katılımlı bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Program kapsamında 24 yılın muhasebesi de yapılacak. Kuruluşundan bu yana Türkiye'de eğitimden sağlığa, kültür sanattan demokrasi ve insan haklarına, milli savunmadan enerjiye kadar her alanda önemli icraata imza atan AK Parti, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda adım adım çalışmalara devam ediyor. Bu yılki yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını da yapacağı kutlama programı, il başkanları toplantısıyla aynı tarihe denk getirildi. Bu sayede Türkiye'nin dört bir yanından gelen teşkilat üyeleri de kutlamada hazır bulunacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programda yapacağı konuşmada ise 2026 yılında hayata geçirilecek yeni reformları açıklaması ve "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.Kutlamalar kapsamında AK Parti'ye yeni katılımların gerçekleşmesi öngörülüyor. 14 Ağustos'ta bazı belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılması bekleniyor. Partiye katılanlara rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.