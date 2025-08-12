Milletin şehitleri dualarla anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ölümünün 8. yıldönümünde kabri başında anıldı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftü Vekili Mehmet Cebeci tarafından dualar edildi.Oğlunun mezarı başında SABAH'A konuşan anne Ayşe Bülbül, "Eren'imin yanında huzur buluyorum. Nerede olursam olayım, aklımdan hiç çıkmıyor. Koskoca 8 yıl geçti. Bana 8 asır gibi geldi. Yüreğim ilk günkü gibi yanıyor. İçim parçalanıyor. Devletimizin başlattığı terörsüz Türkiye'yi ailece tüm kalbimizle destekliyoruz. Çocuklar, askerler, güvenlik güçlerimiz şehit olmasın, artık anneler ağlamasın. Birlik ve beraberlik içinde yaşayalım. Terörsüz Türkiye'ye destek verdiğim için bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandım. Onlar gelsin yüzüme konuşsun" dedi.Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de 15 yaşındaki Eren Bülbül ile şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de kabri başında anıldı. Maçka ilçesi kırsalında teröristlerden korumaya çalıştığı Eren Bülbül ile şehit düşen Gedik'in Afyonkarahisar'da yaşayan kardeşi, eşi ve çocuklarıyla ağabeyinin İskenderun ilçesindeki mezarını şehadetinin 8. yılında ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetlerinin 8'inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.