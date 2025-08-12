SON DAKİKA | Avukat Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni detaylar! CIA ve MOSSAD ile görüşmeyi FETÖ ayarladı





KRİTİK FOTOĞRAF DOSYADA



Soruşturma dosyasında ayrıca çok önemli bir fotoğraf var. 21 Haziran 2014 tarihinde İstanbul'da Suada'da yemekte çekildiği belirtilen fotoğraftaki şu isimler dikkat çekiyor: MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon ajanı Michael Rubin, CHP'nin o tarihteki ABD temsilcisi ve FETÖ'ye yardım, siyasal ve askeri casusluk dosyasında adı geçen Yurter Özcan... Tüm isimlerin dosyada "şüpheli" sıfatüıyla yer aldığı öğrenildi.