SON DAKİKA | İBB’ye yeni yolsuzluk operasyonu! Taner Çetin vurgununda yeni gözaltılar

TANER ÇETİN'İN YOLSUZLUK YOLCULUĞU BEYLİKDÜZÜ'NE DAYANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olduğuna değindi.