Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! Taner Çetin vurgununda yeni gözaltılar
Giriş Tarihi: 12.8.2025 08:36 Son Güncelleme: 12.8.2025 09:08

SON DAKİKA | İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! Taner Çetin vurgununda yeni gözaltılar

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturması kapsamında Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan çok sayıda insan hakkında gözaltı kararı verildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Gündem
SON DAKİKA | İBB’ye yeni yolsuzluk operasyonu! Taner Çetin vurgununda yeni gözaltılar

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon düzenlendi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verildi.

TANER ÇETİN'İN YOLSUZLUK YOLCULUĞU BEYLİKDÜZÜ'NE DAYANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olduğuna değindi.

"SUÇ ÖRGÜTÜNE MADDİ MENFAAT"

Başsavcılık, "Tespit edilen bulgulara göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olmuştur." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! Taner Çetin vurgununda yeni gözaltılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz