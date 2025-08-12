SON DAKİKA | İBB’ye yeni yolsuzluk operasyonu! Taner Çetin vurgununda yeni gözaltılar

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon düzenlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verildi.
TANER ÇETİN'İN YOLSUZLUK YOLCULUĞU BEYLİKDÜZÜ'NE DAYANIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olduğuna değindi.