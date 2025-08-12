Terörsüz Türkiye Komisyonu 3. kez toplandı

Meclis Başkanlığı'ndan söz konusu toplantılara ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Kurtulmuş, kapalı toplantının usul ve esaslarını komisyona aktarmış, kapalı toplantının tutanaklarının gizli olması konusunda Anayasa ve İçtüzük 'ün ilgili hükümleri ile genel uygulamayı hatırlatmıştır. Daha sonra komisyonda kapalı toplantı düzenine geçilmiştir. Toplantıya davetle katılan Yerlikaya, Güler ve Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında Komisyona detaylı sunum yapmış, komisyon üyelerinden kendilerine gelen soruları yanıtlamıştır" denilmişti.