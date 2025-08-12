Haberler Gündem Haberleri Yargı çerçeveleri ve Bölge dereceleri belirlendi: Karar resmi gazetede yayımlandı
Yargı çerçeveleri ve Bölge dereceleri belirlendi: Karar resmi gazetede yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Adalet Bakanlığı tarafından kurulan yeni mahkemelerin yargı çevreleri ve bölge derecelerinin belirlenmesine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 15 idare mahkemesinin bölge dereceleri belirlendi. “Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz” diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılan yeni çalışmaların yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.

Adalet Bakanlığı tarafından kurulan yeni mahkemelerin yargı çevreleri ve bölge derecelerinin belirlenmesine ilişkin HSK kararları resmi gazetede yayımlandı.Karara göre, 15 idare mahkemesinin bölge dereceleri belirlendi.

YARGI ÇERÇEVELERİ DÜZENLENDİ

3 Bölge İdare Mahkemesi, 10 Ağır Ceza Mahkemesi, 10 İnfaz Hâkimliği, 2 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Aile Mahkemesi, 1 Ticaret Mahkemesi, 5 İş Mahkemesi, 2 Tüketici mahkemesi, 2 Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin yargı çevrelerini düzenledik.

YENİ MAHKEME TEŞKİLATLARI KURULDU

Armutlu, Çiçekdağı, Harmancık, İnönü ilçeleri, il sınırları dışında başka bir yargı çevresine bağlı olmaktan çıkarıldı. bu ilçelerde yeni mahkeme teşkilatı kuruldu. Yargının etkinliğini artırmak, mahkemelerde ihtisaslaşmayı sağlamak ve vatandaşların adalet hizmetlerimize erişimini daha da kolaylaştırmak amacıyla çalışmaları kararlılıkla sürdürürdüklerini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Yaptığımız düzenlemelerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

