195 milyonluk rüşvet zinciri

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında dün geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleleri üzerinden dönen 195 milyon TL'lik dev rüşvet zinciri deşifre edildi. Antalya İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eşzamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda önemli deliller elde edildi. Soruşturma, ihale süreçlerinden altın kasalarına ve lüks araç alımlarına uzanan çarpıcı detayları ortaya koydu.Soruşturmada, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.'nin, hakediş ödemeleri için Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e 195 milyon TL rüşvet verdiği belirlendi. Teknik incelemeler, paraların Finike'deki bir döviz bürosu hesabına yatırıldığını, bir kısmının ise elden teslim edildiğini ortaya çıkardı. Paralar, döviz bürosuyla bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandı. Şüphelilerin, para transferlerini sahte döviz alım-satım veya hurda altın satışı gibi göstererek akladığı tespit edildi. Kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir kısmı lüks araç alımlarında kullanıldı. Araçlar, farklı isimler üzerine tescil edilerek ödemeler ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldı.Bir şüpheli iş insanı, ifadesinde, eski Başkan Muhittin Böcek'e rüşvet olarak kendisinin 55 milyon TL, ortağının ise 80 milyon TL transfer ettiğini ve bu işlemlerin bir döviz firması üzerinden gerçekleştirildiğini itiraf etti. Paraların, belediyedeki sorunların çözülmesi, arsa ve inşaat izinleri gibi konularda "ilişki" kurmak için ödendiği belirtildi. Başka bir iş insanı ise İzmir'de yaşadığı hâlde Antalya'daki bir ihale öncesi 3 gün içinde 10 milyon TL, ihale sonrası ise 15 milyon TL tutarında düzmece işlem yaptı. Savcılık, bu işlemlerin yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet olduğunu tespit etti. Operasyonun önceki dalgasında ise iş insanı Y.Y.'nin, Böcek ve oğluna yaklaşık 35 milyon TL rüşvet verdiği belirlenmişti.Muhittin Böcek'in, oğlunun ve eski gelininin isminin geçtiği soruşturmada Finike Dövizcilik'in altın ve döviz transfer zincirinde kilit rol oynadığı öne sürülüyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, hesap hareketleri, şüpheli itirafları ve diğer deliller doğrultusunda 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmasını talep etti. Operasyon, Antalya'daki yolsuzluk ve rüşvet ağını ortaya çıkararak kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.