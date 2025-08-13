Haberler Gündem Haberleri AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'den Özgür Özel'e tepki: Atatürk bugün yaşasaydı tek cümle kullanırdı...
Giriş Tarihi: 13.8.2025 22:21 Son Güncelleme: 13.8.2025 22:23

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Özgür Özel'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Böhürler, "Mustafa Kemal Atatürk, bugün yaşasaydı bu Genel Başkanlara tek cümle kullanırdı: 'Geldikleri gibi giderler!'" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"ATATÜRK YAŞASAYDI BU GENEL BAŞKANLARA TEK CÜMLE KULLANIRDI..."

"Cumhuriyeti kuran felsefeden Cumhuriyet Halk partisini bitiren felsefeye.... CHP'de Genel Başkanlar değişse de en hafif tabirle kullandıkları kaba dil değişmiyor. CHP'nin ilk Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk, bugün yaşasaydı bu Genel Başkanlara tek cümle kullanırdı: "Geldikleri gibi giderler!"

