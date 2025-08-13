Aydın krizi büyürken AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç’tan Özel’e çok sert yanıt

CHP'den ayrılanları hazmedemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek Başkan Erdoğan'a yönelik "lan" şeklinde küstah ifadelere yer verdi.

Özel'in yaptığı skandal açıklamalarına, "Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum. Bu vakitten sonra nasıl başını yastığa koyup da "namusluyum, insanım" diyebilirsin? Kelime oyunu yapıyor, "ne kadar Aydın var yarın için" diyor. Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta." ifadelerine yer verdi.

BAYKOÇ: "TÜKENMİŞ CHP SİYASETİNİN SON ÇIRPINIŞLARI"

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Özel'in ifadelerini "siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş çirkin sözler" olarak değerlendirdi. Baykoç'un açıklaması şöyle:

"CHP'nin 'emanetçi' ve 'sözde' genel başkanının, Sn. Cumhurbaşkanımıza yönelttiği, kirli ama kendi ağzına yakışan, siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş çirkin sözlerine bugün bir yenisini daha eklemiştir. Kirli zihin dünyasının itirafı mahiyetindeki bu seviyesiz sözler, tükenmiş CHP siyasetinin son çırpınışlarıdır.

Partisi üzerinde hiçbir hâkimiyeti kalmamış Özgür Özel'in, arkadan hançerlediği eski genel başkanıyla arasındaki koltuk kavgaları ve parti içerisindeki taht, baht, rant kavgaları; CHP'nin bu hâle gelmesindeki anlayışlarının tezahürüdür. Bu anlayışın kendilerine hayır getirmeyeceği gibi memlekete de fayda sağlamayacağı aşikârdır.

Baykoç'un sözleri, CHP'nin Aydın'daki krizinin yalnızca yerel bir sorun değil, genel merkeze uzanan bir yönetim zaafı olduğunu vurgulayan bir çıkış olarak yorumlandı.