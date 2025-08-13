Bakan Kurum Sındırgı’daki köyleri ziyaret etti: Konutları 1 yıl içerisinde yapıp teslim edeceğiz

İlk olarak ilçe merkezinde vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, "Biz büyük afetleri, badireleri birbirimizden destek alarak aştık. Burada da aşacağız, hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız" ifadesini kullandı. Bir vatandaş da Bakan Kurum'a "İyi ki devletimiz var. Devletimizin var olduğunu insanlar gördü" diyerek teşekkür etti.

Daha sonra Kertil Köyü'nü ziyaret eden Bakan Kurum, hasar tespit çalışması sonucu köyde 29 yapının hasar gördüğünü açıkladı. 24 konteyner talebinin kısa sürede karşılanacağını belirten Bakan Kurum, "Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi. Bakan Kurum, köyde bir cami ve cami lojmanının da inşa edileceğini söyledi.