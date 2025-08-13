Bakan Yerlikaya’dan Terörsüz Türkiye vurgusu: Kararlılığımızı dosta da düşmana da ilan ettik

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ MUHAFAZA ETMEK BİZİM BOYNUMUZUN BORCUDUR"

"Biz bugün eğer terörsüz Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyorsak, bunu kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" diyen Yerlikaya, "Bu uğurda fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin fedakârlıklarını asla unutamayız. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Makamları ali olsun. Şehit kanıyla sulanmış bu toprakları korumak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek bizim boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu.

Yerlikaya, huzur ve güvenliğin toplumun her alanında sağlanması gerektiğini söyleyerek, "Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız bu süreçte, Türkiye'nin huzuru için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Huzur ve güven evde başlar, sokakta başlar. Her bir vatandaşımızın kendisini huzurlu ve güvenli hissetmesi bizim en temel önceliğimizdir. Göreve geldiğimiz günden beri; suça ve suçluya, suça yeltenenlere hadlerini bildirdik, bildirmeye devam edeceğiz" dedi.