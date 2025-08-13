Balya balya paraları poşetlerle topladılar

CHP'li İBB'deki yolsuzluğa yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Jandarmanın yürüttüğü operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in eşi ve oğlunun da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Savcılık yaptığı açıklamada, İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olan Çetin'in İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzlukların soruşturma konusu olduğuna değindi.Çetin'e giden rüşvet paralarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çetin'e yakınlığıyla bilinen Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklam AŞ sahibi Fikri Murat Demir'in daha önceden sayarak hazırladığı para destelerini Kültür A.Ş. kadrosundaki, Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nda çalışan Çağla Demir'in, ardından ise Taner Çetin'in asistanı Arzu Can'ın eşi Savaş Can'ın aldığı görüldü. Başsavcılık, "Tespit edilen bulgulara göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olmuştur" dedi.İBB'deki yolsuzluk soruşturmalarının üçüncü dalgasında ifade veren NYN Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. sahibi Noyan Kırmızıgül, Fikri Murat Demir'in ismini vererek etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. Kırmızıgül verdiği ifadede, İBB Şehit Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Şube Müdürü Onur Gülin, promosyon ürünlerinin Fikri Murat Demir'in sahibi olduğu "Yeni Fikir" şirketinden alınmasını şart koştuğunu, o zamana kadar ödeme alamadığını belirtmişti. Ayrıca, Taner Çetin'in en güvendiği isim olan Demir'in, İBB ihalelerinin büyük çoğunluğunu dolaylı veya doğrudan kazandığını söylemişti. Demir ve Taner Çetin'in, Güzelce semtindeki lüks bir villada sık sık buluştuklarını, para alışverişlerinin burada gerçekleştiğini ifade etmişti.Savcılığın tutuklama istemiyle sevk yazısında Fikri Murat Demir'in İBB'den 20 ihale kazandığı, ihale komisyon görevlileri ile ihaleye katılan rakip firmaların tamamıyla irtibatlı olduğu, kamu ihalelerinde rekabet, şeffaflık ve eşit muamele ilkelerinin ihlal edildiği bildirildi. Demir'in, tutuklu şüpheli İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a bağlı yapı içinde İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ile irtibatlı iş insanlarından olduğu belirtildi.Parayı alanlardan biri olan Savaş Can'ın tapu ve MASAK verileri incelemeleri doğrultusunda annesi Elif G. adına 2023'te villa aldığı, söz konusu tarihte ve yakın zaman diliminde Elif G.'nin hesap hareketlerinde villa alımına ilişkin herhangi bir yüksek meblağlı para girişi veya çıkışı tespit edilemediği, aynı tarihte Can'ın eşinin hesabından 14 milyon lira para çıkışı olduğu tespitine yer verildi.1) ÖZER YILDIZ- GSM MEDYA SOSYAL SAĞLIK HİZMETLER ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKET SAHİBİ2) İLKAY ONOK - GSM ÇALIŞANI3) BARAN YALGI - GSM ÇALIŞANI4) DOĞUKAN ARICI - GSM ÇALIŞANI5) EMİNE MERVE KÖSEOĞLU - GSM ÇALIŞANI6) ÖMER AYDIN - GSM ÇALIŞANI7) ÜMİT GÜNGÖR EFE - YEMEK A.Ş. SAHİBİ8) FERHAT KARATOP - ATM DESTEK A.Ş. SAHİBİ9) MEHMET ÜNAL - EFOR ETKİLEŞİM A.Ş. SAHİBİ10) CANAN ÇETİN - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANININ EŞİ11) ÖRSAN ÇETİN - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANININ OĞLU12) ALİ ARSLAN - İBB İSPER ÇALIŞANI13) AHMET IŞIK - ONUR GÜLİN'İN KAYINBİRADERİ14) SERKAN GÜRSOY - FiKRİ MURAT DEMİR'İN ENİŞTESİ