Barış ve kalkınma için omuz omuza

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'yi resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Kavelaşvili'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı. Erdoğan ve Kavelaşvili, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Kavelaşvili, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. İşte Erdoğan'ın basın toplantısındaki sözleri:Gürcistan'la ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar. Bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Karşılıklı yatırımların teşviki konusunda hemfikiriz. İki bini aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Şirketlerimiz Gürcistan'ın altyapı projelerine yoğun ilgi gösteriyor.Görüşmelerde bölgemizde ve uluslararası arenadaki bütün gelişmelere dair fikir teatisinde bulunduk. Dış politika ve güvenlik alanlarında tesis ettiğimiz üçlü mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barışa katkı sunuyoruz.Meclislerimiz açıldıktan sonra da üçlü parlamentolar başkanları toplantısını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Kafkasya'daki barış süreçleri, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insanlık felaketini de ele aldık. Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde ve ötesinde işbirliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz.Ahıska Türklerinin anavatanına onurlu ve güvenli bir şekilde dönüş sürecini Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettim. Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaCumhurbaşkanı Erdoğan'ın göstermiş olduğuçaba,çatışan taraflar arasında barışın tesisi açısındanson derece önemli.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin eşi Tamar Bagrationi ile Millet Kütüphanesi'ne ziyarette bulundu. Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ndeki çocukları da ziyaret eden lider eşleri, ardından Marcus Aurelius heykelini inceledi. Bagrationi, Emine Erdoğan'a, yürüttüğü çalışmaları çok başarılı bulduğunu, hayranlıkla takip ettiğini belirterek kendisinden öğreneceği çok şey olduğunu ifade etti.aşkan Erdoğan dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Ukrayna tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin, (Rusya ile) liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Erdoğan, askeri, insani ve siyasi alanlarda çalışma grupları kurulmasının zirveye giden yolu açacağına inandıklarını söyledi. ANKARA