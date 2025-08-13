Başkan Erdoğan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı’nda konuşuyor

AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Programda Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gençlik kollarımız, değerli Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, il ve ilçe başkanlarımız, sevgili yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Siz sevgili genç arkadaşlarımı buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

AK Parti gençliğine en içten muhabbetlerimi iletiyorum.Şu muhteşem coşkunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Strateji ve Eğitim kampına yurdun dört bir yanından gelen kardeşlerime hoş geldiniz diyorum.

Kamp öncesinde 100 bin gencimizin katıldığı saha araştırmasıyla gençliğimizin beklentilerini gördük. Kamp süresi boyunca bunları değerlendirdik.