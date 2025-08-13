Başkan Erdoğan’a hakaretlerde bulunmuştu: Özgür Özel’e siyasi isimlerden tepki yağdı!

TİCARET BAKANI BOLAT: "KENDİ İÇ ÇATLAKLARINI VE ACZİYETLERİNİ ÖRTEMEZ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ( @RTErdogan ) yönelik sarf ettiği sözler, sadece nezaket sınırlarını değil, milletimizin köklü devlet geleneğinin vakarını da hiçe saymaktadır. Bu tarz beyanlar, siyasetin seviyesini aşağı çekmekte, milli iradenin tecelli ettiği en yüce makama karşı saygısızlık anlamına gelmektedir. Siyaset; dedikodu, iftira ve karalama üzerinden değil, milletin meselelerine sahih çareler üretecek, aklıselim ve basiret sahibi adımlar ile yapılır. Gündemi suni tartışmalarla perdelemek, kendi iç çatlaklarını ve acziyetlerini örtemez. Muhalefet görevi, boş laf ile değil, dişe dokunur program ve icraat önerileriyle ifa edilir. Biz, aziz milletimiz için üretimi artırmaya, ihracatı geliştirmeye, yatırımı çoğaltmaya, istihdamı güçlendirmeye devam ediyoruz. Devlet geleneğimizde siyasi rekabetin dili nezaket ve edep üzere olmalıdır. Hakiki muhalefet, milletin derdine derman arayan; lafla değil, icraatla konuşandır. İftira ile siyaset yapmak, ne millete fayda getirir ne de tarihin huzurunda yüz akı bırakır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; milletin teveccühü, iftira ve ucuz siyasetle değil; milletin emrinde, hakikat ve hizmetle kazanılır." şeklinde konuştu.

