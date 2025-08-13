Başkan Erdoğan’a hakaretlerde bulunmuştu: Özgür Özel’e siyasi isimlerden tepki yağdı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren söylemlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu. Konu üzerine ise siyasi isimlerden Özgür Özel'e tepki yağdı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: "İÇERİKTEN ÖNCE USÜL VE ÜSLUP GELİR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçerikten önce usul ve üslup gelir. Milli iradenin yürütme organındaki karşılığı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimizin en yüksek makamına yönelik olarak CHP Genel Başkanının sarf ettiği hakaret içeren sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Ana muhalefet partisi millete karşı sorumluluğunu unutarak, polemik ve gerilim siyaseti izlemeyi, parti içi kavgalarını siyasetin geneline yansıtmayı sürdürüyor." ifadelerine yer verdi.
TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI: "İÇİNDE BULUNDUĞU ÇIKMAZIN GÖSTERGESİDİR"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, siyasi ahlak ve etikten uzak, saldırgan tavrı; içinde bulunduğu çıkmazın açık bir göstergesidir. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan 'a yönelik sarf ettiği sözler, partisinin içinde bulunduğu yolsuzlukların ve demokrasiden uzak genel kurullarının üzerini örtme çabasından başka bir şey değildir. Aziz milletimizin kendilerine yüklediği muhalefet olma görevini hakkıyla yerine getirmek yerine, iftira ve hakaretle siyaset yürütmek; içinde bulunulan panik halinin gizlenemeyen dışavurumudur. Gerçek muhalefet, milletin derdine çare üretmekten, çözüm ve proje sunmaktan geçer." ifadelerinde bulundu.
ADALET BAKANI TUNÇ: "86 MİLYON VATANDAŞI TEMSİL EDEN İRADEYE YÖNELTİLMİŞ AÇIK BİR SALDIRIDIR"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan konuya ilişkin, "CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir." Açıklamasında bulundu.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: "ŞİDDETLE KINIYORUM"İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyaset, her şeyden önce seviye ve üslup işidir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren ifadelerini şiddetle kınıyorum. Kendi iç siyasi çelişkilerini ve çekişmelerini böylesine yakışıksız bir dil ile kamuoyuna yansıtmak, siyasî nezaket ve etik açısından asla kabul edilemez. Ülkemizin tarihî bir dönemden geçtiği bugünlerde, sorumluluk makamında bulunan tüm aktörlerin, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirecek bir dil kullanmaları gerekirken, siyaseti gerilim ve kutuplaşma zeminine çekmeye çalışmaları üzüntü vericidir. Muhalefet, milletin kendisine yüklediği sorumluluk gereği, bu seviyesiz dili hak etmemektedir." dedi.
TİCARET BAKANI BOLAT: "KENDİ İÇ ÇATLAKLARINI VE ACZİYETLERİNİ ÖRTEMEZ"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ( @RTErdogan ) yönelik sarf ettiği sözler, sadece nezaket sınırlarını değil, milletimizin köklü devlet geleneğinin vakarını da hiçe saymaktadır. Bu tarz beyanlar, siyasetin seviyesini aşağı çekmekte, milli iradenin tecelli ettiği en yüce makama karşı saygısızlık anlamına gelmektedir. Siyaset; dedikodu, iftira ve karalama üzerinden değil, milletin meselelerine sahih çareler üretecek, aklıselim ve basiret sahibi adımlar ile yapılır. Gündemi suni tartışmalarla perdelemek, kendi iç çatlaklarını ve acziyetlerini örtemez. Muhalefet görevi, boş laf ile değil, dişe dokunur program ve icraat önerileriyle ifa edilir. Biz, aziz milletimiz için üretimi artırmaya, ihracatı geliştirmeye, yatırımı çoğaltmaya, istihdamı güçlendirmeye devam ediyoruz. Devlet geleneğimizde siyasi rekabetin dili nezaket ve edep üzere olmalıdır. Hakiki muhalefet, milletin derdine derman arayan; lafla değil, icraatla konuşandır. İftira ile siyaset yapmak, ne millete fayda getirir ne de tarihin huzurunda yüz akı bırakır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; milletin teveccühü, iftira ve ucuz siyasetle değil; milletin emrinde, hakikat ve hizmetle kazanılır." şeklinde konuştu.