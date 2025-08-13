Haberler Gündem Haberleri FETÖ operasyonunda 3 firari hükümlü yakalandı
Giriş Tarihi: 13.8.2025

FETÖ operasyonunda 3 firari hükümlü yakalandı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana Emniyeti, FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
FETÖ'nün sözde eğitim yapılanmasında yer alan Mustafa Avşar (49), hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Kurt (56) ve örgütün öğrenci yapılanmasında yer aldığı belirlenerek 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Ersin Atarcık (41) saklandıkları adreslerde yakalandı.
