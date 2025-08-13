Havai fişekle yangın çıkaran adam tutuklandı: “Havai fişek merakım var”

Yangın dün saat 18.30 sıralarında İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesi'ndeki otluk alanda başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının bir kişinin, havai fişek atması sebebiyle başladığının iddia edilmesi üzerine şüpheli kısa sürede yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

"HAVAİ FİŞEK MERAKIM VAR"

Gözaltına alınıp adliye sevk edilen şüpheli Hakan G. alkollü olduğu için havai fişek aldığını söyledi. Sonrasında havai fişekleri yaktığını belirten şüpheli, "Fişekler kontrolsüz şekilde tarlaya gitti, yangın çıkmasına neden oldu. Söndürmeye çalıştım, başarılı olamadım. Korkup uzaklaştım. Bu konuyu yapma amacım havai fişek merakımdan dolayıdır. Yangın çıkarmak gibi kötü bir amacım yoktu, pişmanım" dedi. Hakimlik şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.