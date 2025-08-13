İlk adım örgütün tamamen silah bırakması

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıda sürecin yol haritasına ilişkin partilerin görüşleri dinlendi.Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terör örgütünün silahları bırakmasıyla birlikte ortaya çıkan süreçte, gerçekleşecek olan adımların millet adına takip edilmesi, gerekli olan birtakım düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin bu tarihi dönemecinde demokratikleşmeyle ilgili adımların da konuşulması, komisyonumuzun hiç şüphesiz en önemli vazifeleridir" dedi. Kurtulmuş, komisyondaki kararların mümkün olan en büyük ittifakla alınmasını arzu ettiklerini bildirdi.AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, komisyonun şehit yakınları, gaziler, STK'lar ve akademisyenleri dinleyip Terörle Mücadele, Toplantı Gösteri Yürüyüşleri başta olmak üzere gereken yasal düzenlemeleri yapacağını belirtti. Gül, "Yalnızca terör örgütünün silahlarını bırakmakla yetinmeyip illegal yapılanmalara bağlı örgütlerin kendilerini feshetmesi önemli bir noktadır. Ne ad altında olursa olsun tüm bu yapıların tamamının ortadan kaldırılması elzemdir, zorunludur" dedi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, infaz kanunun yeniden düzenlenmesi talebinde bulundu.CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise yolsuzluktan tutuklu CHP'li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını da içeren 29 maddelik bir liste sıraladı.