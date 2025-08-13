Jandarma Genel Komutanlığı’nda üst düzey atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Jandarma Genel Komutanlığı'nda üst düzey görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Kararlara göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na getirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıtalar Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı görevine atanırken, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Jandarma Genel Komutanlığı emrine verildi.