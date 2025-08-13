Mağdurlardan mezar taşlı eylem

İzmir'de kooperatif mağdurları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makam odasının bulunduğu Egemenlik Evi önünde eylem yaptı. Üzerlerinde "Temel atıldı umutlar gömüldü" ve "15 yılda dönüştüremediler, ömrümüzü yediler" yazılı temsili mezar taşlarını belediye önüne bırakan mağdurlar, belediye yönetimini sert sözlerle eleştirdi. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, olası büyük İzmir depreminde yaşanacak can kayıplarından bizzat Başkan Tugay'ın sorumlu olacağını belirtti.Alpyavuz, "Belediye başkanının görevini yapmaması kabul edilemez bir ihmaldir ve siyasi bir vebaldir" diyerek belediyenin çözüm üretmediğini vurguladı. Kooperatif mağdurları, yıllardır güvensiz binalarda yaşadıklarını, umutlarını ve birikimlerini bu projeye yatırdıklarını ancak sonuçta yolsuzluk ve siyasi ihmalle karşılaştıklarını ifade etti. "Deprem öldürmez, görevini yapmayanlar öldürür" diyen mağdurlar, sorumluların yargılanmasını talep etti. Eylem, temsili mezar taşlarının belediye önüne bırakılmasıyla sona erdi.