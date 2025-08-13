Özel’in küstah sözlerine AK Parti’den sert tepki

CHP'de Aydın krizi yaşanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "lan" ifadesi siyasi tartışmaları alevlendirdi.

Partisinden ayrılan isimleri hedef alan ve Aydın'daki belediye başkanlıkları üzerinden sert sözler sarf eden Özel, Başkan Erdoğan'a hitaben, "Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta" ifadelerini kullandı. Özel, ayrıca CHP'li Efeler İlçe Başkanı'na "namussuz" derken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik sözleriyle de dikkat çekti.

HAKAN HAN ÖZCAN: "SİYASETİ BIRAKIP TERBİYESİZLİĞE SOYUNMUŞ"

Özel'in bu çıkışına AK Parti cephesinden sert yanıt geldi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyaseti bırakıp terbiyesizliğe soyunmuş. Milletin oylarıyla defalarca zafer kazanmış, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sokak ağzıyla konuşmak; hadsizlikten öte ahlaksızlıktır. Sen önce Aydın'da değil, kendi partinde bile tutunamayan koltuğunu kaybetmemeye bak! Ağzından çıkan her kelime, seviyeni ve çapını ele veriyor. Unutma; o koltuk emanettir, milletin liderine dil uzatmak ise haddin değildir!"

Tartışma, CHP'deki Aydın gerilimi devam ederken siyasetin gündemine oturdu.