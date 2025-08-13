SON DAKİKA | İşte Rezan Epözdemir'in ifadesi! Rüşvet iddiası, bonolar ve yüksek meblağlar: "Hatırlamıyorum" diyerek geçiştirdi...

Soru-2: Atalay Demirbaş isimli şahsı tanıyıp tanımadığı, hangi yıllardan itibaren ne sıklıkla görüştükleri hususu soruldu:

Atalay DEMİRBAŞ isimli şahıs ile şu an tam tarihini hatırlamadığım bir dönemde ortak bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. 2018 yılında Atalay DEMİRBAŞ isimli şahıs bana dosyalarını takip etmem için vekalet verdi. Atalay'ın sahibi olduğu Demand isimli şirketinin idari yargıda bulunan dosyalarına baktım. Bu adamın dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra avukatlığından istifa ettim. Bu vekaletin bir örneğini de dosyaya sunuyorum. Atalay DEMİRBAŞ'ın adli sicil kaydına bakıldığında da görüleceği üzere kendisi bir dolandırıcıdır. Yargıtay 5 Ceza Dairesinde görülmekte olan dosyada da rüşvet suçundan yargılanmaktadır. Ayrıca Atalay yabancı numaralar üzerinden yaklaşık 5 yıldır benden para vermediğim takdirde bir kumpas ile iftira atacağından bahisle para talep etmektedir. Bunlara ilişkin kayıtları bu dosyaya daha sonra sunacağım. Bu konuda yapmış olduğum şikayet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Soruşturma Bürosunda bulunmaktadır. Dosya numarasını daha sonra dosyaya sunacağım. Ayrıca bu dosyada ki beyanları sebebiyle kendisinden yalan tanıklık ve iftira suçlarından şikayette bulunacağım.

Soru-3: Zekeriye Yurtçak, Ahmet Mesut Yurtçak, Kürşat Yılmaz ve Nurbari Erşahin isimli şahısları tanıyıp tanımadığı, hangi yıllardan itibaren ne sıklıkla görüştükleri hususu soruldu:

Zekeriya YURTÇAK, Ahmet Mesut YURTÇAK, Nurbari ERŞAHİN isimli şahısları tanımam. Hayatım boyunca hiç görmedim. Aramızda ne yüz yüze ne de GSM veya sair yollarla bir iletişim olmamıştır. Kürşat YILMAZ isimli şahıs ise hatırladığım kadarıyla Cengiz ÇALLI'nın katibiydi. Kendisiyle herhangi bir temasımız olmamıştır. Cengiz'i makamında ziyaret ettikçe odasında görürdüm. Kürşat YILMAZ isimli şahsın dijital materyallerinde Rezan EPÖZDEMİR ile olan Whatsapp mesaj kayıtları olduğu, ayrıca Rezan EPÖZDEMİR tarafından Kürşat YILMAZ'a bir adet imzalı forma hediye edildiği, yine Atalay DEMİRBAŞ ve ihbar eden Zihni ÇAKIR isimli şahısların Cengiz ÇALLI'nın rüşvet eylemlerinde Kürşat YILMAZ'ı da Rezan EPÖZDEMİR ile irtibat kurmak için kullandığına dair iddiaları çelişki sebebiyle soruldu: Kürşat YILMAZ isimli şahıs ile bir irtibat kurduğumu hatırlamıyorum. Olayın üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamamam da olağandır. Atalay ile ilgili yukarıda zaten dolandırıcı olduğunu beyan etmiştim. Atalay'ın bu yöndeki beyanlarını da kabul etmiyorum. Zihni ÇAKIR isimli şahıs Fetö kumpas dosyalarında lehine tanıklık yapmıştır. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/191 Esas sayılı dosyası incelendiğinde görülecektir ki birçok insanın haksız yere hapis yatması ve mağdur olmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca Zihni ÇAKIR isimli şahıs ile aramızda 3 adet tazminat, 1 adet ceza davası bulunmaktadır. Bu sebeple aramızda hukuken husumet bulunmaktadır. Kendisi talimat aldığı kişilerin emri ile bana kumpas kurmaktadır. Şuan gözaltında olduğum Terör dosyasındaki iddialara ilişkin daha önce bir ihbar araştırması yapıldı. Akabinde bu dosya hakkında SYOK verildi. Zihni ÇAKIR aynı dilekçeyi kopyala yapıştır yaparak tekrar ihbarda bulunmuştur. Bu dosyadaki ihbar ile Terör dosyasındaki ihbar arasında sadece 2 gün vardır. Bu durumda kumpas olduğunu ortaya koymaktadır.