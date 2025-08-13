Tüm denizlerimiz en temiz haliyle yarınlara miras kalsın

Emine Erdoğan, Marmara Denizi'nde başlatılan pina midyeleri ve deniz çayırları projesine ilişkin, "ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projeleriyle bu eşsiz canlıların korunmasının, müsilajla mücadelede de en doğal ve en güçlü adımlardan biri olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Pina ve deniz çayırları Marmara'ya nefes oluyor" paylaşımını alıntılayarak şunları kaydetti: "Marmara'nın derinliklerinde sessiz birer nefes olan pina midyeleri sularımıza berraklık, deniz çayırları ise oksijen sağlıyor. ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projeleriyle bu eşsiz canlıların korunmasının, müsilajla mücadelede de en doğal ve en güçlü adımlardan biri olacağına inanıyorum. Geleceğimiz için emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum. Marmara'mızın yeniden canlılığın, bereketin ve maviliğin sembolü haline gelmesini, tüm denizlerimizin en temiz ve en güzel haliyle yarınlara miras kalmasını diliyorum."Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğiyle geçen yıl başlatılan MAR-ÇAYIR ve MAR-PİNA projelerinin devamı olarak bu yıl ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ izleme projelerini başlattı Denizlerin akciğeri olarak bilinen ve 1 metrekare alanda fotosentez yoluyla 4-20 litre arasında oksijen üretme potansiyeline sahip olan deniz çayırları ile saatte 6 litre deniz suyunu filtreleyerek temizleyebilen nesli tehlike altındaki pina midyeler koruma altına aldı.