AK Partili Saygılı’dan Tugay’ın kentsel dönüşüm çağrısına yanıt

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Bu kentin deprem gerçeğinin daima farkında olmuş bir iktidar olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ın başta hükümetimizin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un, 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi sonrası ortaya koyduğu çaba ve gayreti takdir etmesini, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları övgüyle anmasını memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Sayın Başkan'a hatırlatmak isterim ki; İzmir'de bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 30 bin konut yaptık. 2020 İzmir depreminden hemen sonra 6 bin konutu kısa sürede tamamlayıp depremzedelere teslim ettik. Dünya Bankası'ndan İzmir'e özel 300 milyon Euro kredi sağladık, bu kaynağı riskli yapılarda yaşayan vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Ödemiş'te, Selçuk'ta, Seferihisar'da, Çeşme'de TOKİ konutlarını tamamladık. Ancak geçmiş dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davalar nedeniyle tapularını alamayan vatandaşlarımızın sorunu başta olmak üzere güzel İzmir'imizin kentsel dönüşüm sorunlarını her zaman çözmeye hazırız. İzmir'in kentsel dönüşüm sorunlarını çözmek için bugüne kadar elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk; bundan sonra da aynı kararlılıkla koymaya devam edeceğiz. Bizim için mesele siyaset değil, İzmir'in güvenli ve sağlam bir geleceğidir." İfadelerini kullandı.