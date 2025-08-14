Alev savaşçılarının Buca zaferi

İzmir'de önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgârın da etkisiyle büyüyen alevler, gece saatlerinde kara ekiplerinin kahramanca mücadelesi sayesinde azaldı. Gece görüşlü helikopterin kullanıldığı bölgede günün ağarmasıyla beraber diğer hava müdahalesi unsurları da devreye girdi. Yangını söndürmek için 6 uçak ve 9 helikopter havadan çalışma yaparken, 139 kara aracı ve toplam 593 personel görev aldı. İzmir Buca'daki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yeşil Vatan"ı gece gündüz demeden savunmaya devam ettiklerini söyledi.Buca'da minibüste çıkan yangının ormana sıçramasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustası gözaltına alındı. Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor. Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ise kontrol altına alındı.Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangını da üçüncü gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla 4 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.Osmaniye Hasanbeyli'de orman yangınına müdahale eden arazöz devrildi. Kazada, orman işçisi Adem Nazım Demirel şehit oldu. Şehit orman işçisi Demirel'in cenazesi, Düziçi ilçesinde toprağa verildi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirel'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.