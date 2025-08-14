Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü! ’Türkiye Alaska’daki görüşmeyi yakından takip ediyor’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Genel Sekreter'in talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla başlatılan İstanbul müzakerelerinde ilerleme sağlandığını belirterek bu sürecin insani konularda olumlu gelişmelere de imkan vermesini önemli bulduklarını ifade etti.

'TÜRKİYE ALASKA'DAKİ TRUMP - PUTİN ZİRVESİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR'

Görüşmede NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak Alaska Zirvesi öncesi Ukrayna'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan da Türkiye'nin Alaska'da yapılacak görüşmeyi yakından takip ettiğini belirtti.