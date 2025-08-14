Belediyeler rüşvetçi çetelerden kurtulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuştu:CHP Genel Başkanı, partisini saran yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet düzeniyle uğraşmayı bıraktı, AK Parti Gençlik Kolları'nı hedef almaya başladı. Kendince polemik üretmeye çalışıyor. Bunu da her işi gibi son derece iptidai bir şekilde yapıyor. Söylemlerine bakıyoruz, hiçbir derinlik yok. Hakareti, sağa sola çamur atmayı siyaset sanıyor. Ortada üçüncü sınıf bir laf salatası var. Sakarlıkları ile kimsenin ciddiye almadığı, hatta kendi partisinde bir ağırlığı kalmamış bir siyasiyle karşı karşıyayız. Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun büyüklüğü, diğer tarafta diyet borcundan dolayı bu soygunu savunmak zorunda kalmanın utancı, görüyoruz ki Sayın Özel'in dengesini fena halde bozuyor. Sayın Özel hiç merak etmesin. Yolsuzluk operasyonları neticesinde belediyeler rüşvetçi çetelerden, CHP ahtapotun kollarından, Türkiye safralarından, kendisi de prangalarından kurtulacak.Adalet tecelli ettiğinde sadece Sayın Özel değil, bir avuç muhterisi savunmak için oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlarımız da rahat edecek. CHP Genel Başkanı, şunu da unutmasın, sataştığı AK gençlik, hem siyasi kalibre hem de çalışkanlık itibarıyla Sayın Özel'i çırak çıkartır. Bu salondaki her bir genç kardeşimin ufku, siyasi becerisi, bilgisi, ülke ve millet sevdası, CHP'li kodamanlardan fersah fersah ileridedir. Batılı televizyon kanallarına ülkesini şikâyet edenler, kusura bakmasınlar ama AK gençliğe ne ahlak dersi ne de vatan dersi verebilir.Yarın inşallah partimizin 24'üncü kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. AK kadrolar olarak 24 yılın birikimleriyle, tecrübesiyle çok daha güçlü bir şekilde yola devam edeceğiz. Biz millete sevdalı, ümmete ve insanlığa sevdalı bir anlayıştayız.Yaklaşık yarım asırdır siyaset sahnesindeyiz. 23 yıldır Türkiye'yi yönetiyoruz. İnşallah yarın (bugün) 24'üncü yaşımızı gururla kutlayacağız. Sizlere bırakacağımız en büyük miras olarak terörsüz Türkiye'yi sabırla, cesaretle inşa ediyoruz. Lafa her başladıklarında karamsarlık zerk edenlere uymayacak, kulak asmayacağız. Kim hangi dolap çevirirse çevirsin, hangi engeli çıkarırsa çıkarsın sizlere terörsüz Türkiye'yi biz sağlayacağız. Gençler, bu zorlu yolculukta engelleri birlikte aştık. Saldırıları birlikte göğüsledik. İhanetleri birlikte püskürttük. Badireleri birlikte atlattık. İnşallah, Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Eserlerimizle, yatırımlarımızla, projelerimizle, hizmetlerimizle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyoruz. Sizlere bırakacağımız en büyük miras olarak terörsüz Türkiye'yi sabırla, cesaretle, samimiyetle inşa ediyoruz.Sayın Özel AK Gençlik'le uğraşmaktan artık vazgeçsin. En iyi bildiği iş olan suç örgütlerinin getir götürünü yapmaya devam etsin. Tabii bir de şayet patronlarından müsaade alabilirse gitsin, ellerinde su bidonlarıyla güneşin altında beklettikleri İzmirlilerin derdiyle dertlensin. 2025 Türkiye'sinde işbilmezliklerinden dolayı Kerbela susuzluğuna mahkûm ettikleri kardeşlerimizin sorunlarıyla ilgilensin.Bu salonda bulunan gençlik ufkun ötesini düşünen, gök kubbeyi çadırı gören, semayı ay yıldızlı bayrağı ile süsleyen bir gençliktir. Bu gençlik bundan bir asır önce merhum Mehmet Akif'in 'Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek' dediği gençlik. Siz bizim aşkla toprağa diktiğimiz fidanlarımızsınız. Siz sadece bizim değil dualarında Türkiye'yi unutmayan mazlumların da güven kaynağısınız.Her biriniz Sultan Fatih'in, Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olduğu yaştasınız. Bu salondaki gençlik Avrupa'dan Afrika'ya cenk meydanlarını Allah Allah diye inleten ecdadın gençliğidir. Bu gençlik 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin karşısında duran yiğitleri örnek alan bir gençliktir.Başkan Erdoğan, Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Yardımcısı Kübra Ezgi Güler ve çocuğu Ömer Asaf Güler'i sahneye davet etti. Erdoğan, bebeği sevdikten sonra annesine bir yüzük hediye etti. Öte yandan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Erdoğan'a Ayasofya minyatürü ve Fetih Suresi'nin yer aldığı bir tablo hediye etti. Gençlik Kolları üyeleri Erdoğan'ı Azer Bülbül'ün 'İlle de sen' şarkısını söyleyerek karşıladı.Başkan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na katıldı. Yurdun dört bir yanından kampa katılmak üzere Ankara'ya gelen AK Partili gençler, Erdoğan'ı sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşıladı.