Haberler Gündem Haberleri Dışişleri’nden Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planına tepki: “Kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır”
Giriş Tarihi: 14.8.2025 23:44 Son Güncelleme: 15.8.2025 00:08

Dışişleri’nden Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planına tepki: “Kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır”

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “İsrail’in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır." denildi.

Dışişleri’nden Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planına tepki: Kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır

Dışişleri Bakanlığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada,

"İsrail'in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yoludur.

Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz." İfadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri’nden Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planına tepki: “Kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz